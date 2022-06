Covid/mascherine, obbligo su mezzi pubblici fino a settembre

Facebook



Ieri, 15 giugno, è caduto l’obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza contro il Covid nei cinema, nei teatri e negli eventi sportivi al chiuso.

Obbligo mascherine sui mezzi pubblici prorogato fino al 30 settembre 2022. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza ponte, in vista dell’entrata in vigore del decreto, con cui viene prorogato l’uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Decade l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine per gli esami di stato.

