Continuano gli incontri del Festival “Città di Caltanissetta”

Continuano gli incontri Musicali del Festival Internazionale della chitarra “Città di Caltanissetta”, prossimi appuntamenti:

Venerdì 24 Giugno ore 20:30, Adriano Del Sal in Concerto presso l’Abbazia Santo Spirito.

Domenica 26 Giugno ore 20:30 Nereo Dani e Ginevra Gilli in Concerto presso l’Abbazia Santo Spirito.

Il caloroso e numeroso pubblico intervento ha apprezzato in maniera particolare le esibizioni dei vari maestri. Classe, raffinatezza ed eleganza hanno distinto le varie serate musicali previste dal cartellone. Un sentito ringraziamento a tutti i Maestri che con gioia ed entusiasmo sono stati accolti da tanti giovani studenti del nostro strumento, loro famiglie, amatori della chitarra, esibendosi per regalarci delle esperienze di ascolto uniche, straordinarie.

Il 15 Giugno abbiamo assistito al Concerto del Duo900 composto da Fabio Maida e Giuseppe Spalletta. La serata ha avuto luogo presso la sala “Falcone Borsellino” dell’Hotel San Michele di Caltanissetta, una sala gremita di persone che ha avuto modo di assaporare il gusto elegante della musica colta del Novecento.Il 16 Giugno è stata la Città di Mazzarino ad ospitare il Concerto del chitarrista romano Gian Marco Ciampa, presso la Basilica, Santuario di M.SS.ma del Mazzaro. Un pubblico generoso e accogliente, proveniente da diversi centri della provincia per assistere alla performance sorprendente di uno dei maggiori talenti italiani della chitarra classica della sua generazione.

Il 17 Giugno è stata la volta del Maestro Piero Viti presso il Museo Diocesano di Caltanissetta, che ha delineato il V appuntamento del cartellone. Una performance davvero unica, una sorta di conferenza concerto, in cui il maestro, oltre ad esporre contenuti storici e musicali sui vari compositori chitarristi legati alla scuola napoletana del sette-ottocento, si è esibito con un prezioso strumento del liutaio napoletano Gennaro Fabbricatore del 1826.

Infine, il tanto atteso evento di Lunedì 20 Giugno 2022 che ha visto protagonisti assoluti della serata i Maestri polacchi Marcin Dylla and Kupinski Guitar Duo. Il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia ha avuto la grande opportunità di assistere al concerto di un trio unico, di altissimo livello, che ha eseguito per la prima volta in italia il celebre concerto di H. Villa Lobos per chitarra e orchestra, nell’arrangiamento x due chitarre e solista di Darius Kupinski.

Grande seguito anche attraverso la stampa e sui canali social e web del Festival. Tante le telefonate e i messaggi riguardo le adesioni ai concerti, alle masterclass dei maestri, informazioni sulle locations e gli orari degli eventi.

Una grande novità per Caltanissetta, che ci consente, attraverso la musica, di riscoprire e rivalutare inoltre la bellezza del nostro patrimonio artistico e paesaggistico.La programmazione proseguirà fino a venerdì 1 Luglio con il Concerto di chiusura del Festival a cura dei maestri Fabio Maida e Angelo Palmeri (Duo Astor) che avrà luogo a Palermo presso il Castello Utvegio. A seguire, giorno 2 Luglio, serata di gala conclusiva di tutta la manifestazione.

Un progetto accolto favorevolmente e fortemente sostenuto dall’ ARS (Assemblea Regionale Siciliana), Tecno3 del Dott. Lorenzo Tricoli, Ad Majora dei F.lli Alessi e dal Comune di Caltanissetta.

