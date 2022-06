Facebook



Presentazione dello studio promosso da BCsicilia e Comune

Domani venerdì 24 giugno alle ore 18,30 presso il salone dell’ex biblioteca comunale di Palazzolo Acreide verrà presentato lo studio di Michele Giardina su l’orologio solare a doppio quadrante di Palazzolo Acreide. Previsti gli interventi di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, Salvatore Gallo, Sindaco di Palazzolo Acreide, Paolo Ficarra, Gnonomista ed esperto di Gnonomica. Giovanni Brinch Esperto di Gnonomica. Presenta la serata Giuseppe Bennardo, Vice presidente della Sede di BCsicilia di Palazzolo Acreide.

Realizzato nel 1890, l’orologio solare a doppio quadrante di Palazzolo, offre la visione del fluire del tempo a tutti coloro che si soffermano ad ammirarlo. Esso è formato da due quadranti in marmo dove sono state incise le linee curve solstiziali d’estate e d’inverno e la linea retta degli equinozi. Scendono anche le linee “semi-lemniscate” delle ore e nella verticale centrale le tacche di un calendario. I due quadranti sono contornati da una cornice in pietra da taglio locale dove sono stati scolpiti altorilievi di serti di fiori. A 5,50 mt di altezza campeggia una clessidra alata avvolta da un serpente. Ciascuno dei quadranti ha infisso uno gnomone con dischetto forato all’estremità, che oltre a proiettare sul quadrante un’ombra flessuosa, proietta anche una goccia di sole brillante, la quale, obbedendo al percorso del sole, percorre ogni dì un arco virtuale attraverso le linee delle ore.

Il quadrante superiore serve per il semestre Primavera-Estate, mentre il quadrante inferiore serve per il semestre Autunno-Inverno. L’orologio solare di Palazzolo è speciale perché chiunque può leggere e capire l’ora segnata dalla goccia di sole. Inoltre si trova a soli 20 secondi di tempo dal meridiano dell’Etna. Quest’ultimo segna l’ora civile (l’ora dei nostri orologi) del fuso orario dell’Europa centrale e quindi chi legge l’ora della Meridiana di Palazzolo e guarda il proprio orologio può constatare che i due orari coincidono.

Nella foto il monumentale orologio solare di Palazzolo Acreide.

