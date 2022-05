Ultime Covid italia: 14.826 nuovi casi e 62 decessi. In Sicilia 6 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 7.537 i nuovi contagi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14.826. Le vittime sono invece 62, in aumento rispetto alle 27 di ieri. E sono 80.177 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 142.066. Il tasso di positività è al 9,4%, in calo rispetto al 10,4% di ieri. Sono 255 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, cinque in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.281, ovvero 47 in più rispetto a ieri.

IN SICILIA. Altre sei vittime e 563 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 7.425 tamponi effettuati.

