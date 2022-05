Targa di riconoscimento per l’attività di solidarietà alla Caritas di Catania

Facebook



Oggi 30 maggio, nei locali dell’Istituto per la Cultura Siciliana, è stata consegnata una targa di riconoscimento per la preziosa attività svolta in favore delle persone bisognose colpite dalla crisi economica che in questi ultimi due anni ha stretto in una morsa mortale anche la provincia di Catania.

A ritirare la targa -consegnata dal presidente dell’Istituto per la Cultura Siciliana, Luigi Asero- è stato il direttore della Caritas Diocesana di Catania Don Piero Galvano accompagnato dal responsabile delle attività dell’Help Center di Catania.

A tal proposito Don Piero Galvano, come si evince dal breve video realizzato, ringraziando per il riconoscimento ha ribadito soddisfatto come la Sicilia sul fronte della solidarietà e dell’accoglienza “non è mai stata un’isola, non si è mai isolata“. Anche Salvo Pappalardo ha ringraziato a nome di tutti i volontari per lo “stimolo in più” dato da questa simbolica e importante targa.

A seguire il breve video della cerimonia di consegna.

