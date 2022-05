Comitati per la Salute in piazza sotto l’assessorato alla Salute a Palermo

Facebook



Per chiedere sanità territoriale e strutture accessibili ma l’assessore Razza è irreperibile e la capo di gabinetto è scappata.

Dichiarano dai Comitati per la Salute “L’incontro era stato richiesto per PEC e la delegazione è stata fatta salire. Ma dell’assessore Razza non c’è traccia e per i Comitati venuti da ogni angolo della Sicilia con treni ed aliscafi solo continui rimpalli e un’attesa di più di un’ora. L’assessore Razza non solo non si è presentato all’incontro ma si è anche rifiutato di concordare una prima data di confronto con i comitati. La delegazione dei comitati ha aspettato per più di un’ora mentre la capo di gabinetto Antinoro ha continuato a prendere tempo ed è alla fine scappata sostenendo di non essere in grado di contattare l’assessore.”. Continuano: “è una vergogna. Razza ha mostrato la considerazione che ha degli abitanti: assolutamente nulla”.

I Comitati per la salute hanno deciso di bloccare momentaneamente la circolazione in Piazza Ottavio Zino e dichiarano di non volersi fermare. Concludono:’Contro l’arroganza delle istituzioni, solo gli abitanti possono cambiare le cose. Continueremo a lottare per il diritto a curarci nei nostri territori”

