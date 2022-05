Scherma: da giovedì al Pala Arcidiacono di Catania i Campionati italiani Cadetti e Giovani

Partiranno giovedì al Pala Arcidiacono di Catania i Campionati italiani Cadetti e Giovani 2022, la rassegna nel corso della quale verranno assegnati i titoli italiani under 17 e under 20. Saranno 826 (424 Giovani e 422 Cadetti) gli atleti che scenderanno in pedana nella quattro giorni,...