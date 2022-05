Si Conclude a Marsala il Festival letterario “38° Parallelo”

Facebook



Si conclude questo fine settimana a Marsala la VI Edizione del festival letterario “38° Parallelo – Tra libri e cantine” che ha visto la partecipazione di un numeroso e attento pubblico nei diversi luoghi che hanno fatto da scenario alla manifestazione.

Sabato 28 maggio, alle ore 10.30, l’appuntamento è alla Biblioteca sociale Otium per la tavola rotonda sui festival e le rassegne letterarie della Provincia di Trapani, per siglare un Patto di saperi per il territorio; introduce Paola Dubini dell’Università Bocconi di Milano.

Alle ore 21.00, al Cineteatro Don Bosco, la proiezione del film Il legionario, regia di Hleb Papou, distribuzione Fandango; saranno presenti il regista e l’attore protagonista Germano Gentile.

Daniel è l’unico poliziotto di origine africana del Reparto Mobile di Roma. Deve sgomberare un palazzo occupato in cui vivono 150 famiglie. Una è la sua.

Domenica 29 maggio il Festival chiude la VI edizione presso la Chiesa dell’Itriella con l’incontro Economia della pace Raul Caruso conversa con Paola Caridi e Paolo Manfredi.

Nella foto, Paolo Manfredi

