Ultime Covid Italia: 24.878 contagi e 93 decessi. In Sicilia 7 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 24.878 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 aprile 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 93 morti. Sono 138.803 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari al 17,9%. E’ stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 416 in totale mentre aumentano di 155 i ricoverati con sintomi.

IN SICILIA. Altre sette vittime e 1.777 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, con 24.377 tamponi effettuati. L’indice di positività è 15,7%.

