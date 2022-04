In libreria “Professione reporter” di Rossana Cilli,

Facebook



Shares

Prossimo ad essere disponibile delle librerie l’ultimo romanzo della scrittrice romana Rossana Cilli, autrice molto nota negli ambienti letterari e pluripremiata in importanti premi e concorsi. L’ambientazione “Professione reporter” passa dalla variopinta e fantasmagorica New York, alla magia mozzafiato delle dune del desertonel periodo della seconda guerra del Golfo in Iraq.

Professione Reporter racconta la storia di un grande amore lecito e di un effimero e ingannevole amore illecito; di profonde inaspettate amicizie o alleanze e di come il grande teatro della Storia e di una feroce guerra in atto rimangono come emarginati sullo sfondo

Sono le sofferenze più intime a percorrere le pagine di questo racconto. Il susseguirsi dei fatti si pongono agli occhi del lettore come un viaggio nelle emozioni umane declinate nelle tante loro sfumature, che siano il dolore per l’obbligo d’obbedienza a inaccettabili ordini superiori, o l’amara percezione della propria mortalità, magari scatenata da una ruga apparsa inattesa e più dura delle altre su un volto che invecchia, o piuttosto le battaglie, le cadute, le ambizioni e i trionfi personali. Questa è certamente la vicenda privata di Neil, Cecil, Jane e Bill, ma anche la vicenda umana che coinvolge tutti noi quando incrociamo i bivi che la vita inevitabilmente ci presenta.

Rossana Cilli è nata a Roma. Dopo la maturità classica consegue la laurea in germanistica presso l’Università La Sapienza di Roma. Una vita decisamente movimentata ed eclettica la sua: è stata organizzatrice di congressi internazionali medico-scientifici e successivamente ha gestito una piccola libreria fino al 2016.

Ha pubblicato numerosi romanzi ed è presente con sue opere in numerose raccolte antologhe di racconti. Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti letterari

“Professione reporter” è edito da Swanbook Edizioni di Desenzano del Garda.

Mi piace: Mi piace Caricamento...