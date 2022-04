Domani a Palermo concerto del pianista Thollem McDonas

Facebook



Domani, sabato 30 aprile per “PRIMA VERA CONTEMPORANEA – RASSEGNA DI MUSICHE ETERODOSSE” (Sala Perriera, Cantieri Culturali alla Zisa – Palermo – ore 22.00) si terrà un concerto assolutamente unico, risultato di una speciale collaborazione tra Thollem McDonas e la SIO – Sicilian Improvvisers Orchestra.

Il musicista di San Francisco sta trascorrendo un periodo di residenza di tre settimane a Palermo insieme all’Orchestra esplorando la relazione ed il contrasto tra improvvisazione non idiomatica e omni-idiomatica. Il concerto sarà registrato per la creazione di un album in continuità con il lavoro decennale della SIO con Lelio Giannetto e sarà lanciato a dicembre dall’etichetta discografica romana Superpang.

La musica create per l’occasione attingerà alla biografia musicale di ogni membro dell’ensemble, intrecciando ninne nanne, melodie popolari, free-jazz, punk rock, musica da concerto europea e molto altro. Il processo e il risultato finale celebreranno l’arazzo sonoro dell’Orchestra degli Improvvisatori Siciliani così come la vita e la visione di Lelio Giannetto: l’orchestra infatti nasce dalla sua volontà Giannetto e dalla sua visione volta a riunire musicisti di grande esperienza musicale, capaci di portare all’interno dell’ensemble una ricchezza e una diversità di generi unica, anche grazie all’ampiezza di conoscenze e interessi musicali specifici di ogni membro.

Così sul palco: Thollem Mcdonas (direzione, musiche originali, sintetizzatore), SIO – Sicilian Improvisers Orchestra con Gandolfo Pagano (chitarra orizzontale), Giuseppe Greco (chitarra), Eva Geraci (flauto traverso), Benedetto Basile (flauto traverso), Marcello Cinà (sassofono soprano), Dario Compagna (clarinetto), Giuseppe Viola (strumenti ad ancia e flauti etnici), Giuseppe Guarrella (contrabbasso), Alessandro Librio (violino e viola), Alessandra Pipitone (pianoforte) e Domenico Sabella (batteria).

Thollem McDonas, straordinario pianista, compositore, improvvisatore, è uno dei più importanti musicisti della scena internazionale. Dotato di un virtuosismo tecnico oltre ogni aspettativa, il compositore, tastierista e performer di San Francisco, dal 2005, ha suonato in oltre 1.500 concerti in Nord America ed Europa come solista e in collaborazione con altri musicisti, ballerini e registi. In quel lasso di tempo, in qualità di leader o co-leader, Thollem ha pubblicato oltre 60 album su 21 diverse etichette dedicate all’avanguardia con acclamazioni della critica internazionale. Una breve sezione trasversale dei suoi numerosi collaboratori recenti includono William Parker, Pauline Oliveros, Nels Cline, Rob Mazurek e Carmina Escobar. Conosciuto anche come cantante principale della band italiana agit-punk Tsigoti e tastierista elettronico di una moltitudine di progetti, oltre a praticare differenti linguaggi musicali – dalla classica al jazz, dal punk all’elettronica, dalla musica contemporanea ai processi di composizione istantanea dalle canzoni d’autore spesso da lui stesso interpretate – la sua attività performativa, svolta ininterrottamente in continua tournée in tutto il Pianeta, trova spazio anche nel rapporto con il cinema e le attività performative.

La SIO – Sicilian Improvisers Orchestra si costituisce per eseguire musiche del nostro tempo, dalle forme espresse in notazione tradizionale a quelle più avanzate e della composizione istantanea. Il suo organico è composto di musicisti provenienti da diversi ambiti musicali e generazionali. Coniugando musica, cultura e società, l’ensemble ha svolto una serie di residenze creative per l’esecuzione di nuove opere non soltanto legate a forme tradizionali di scrittura musicale. La SIO ha collaborato con la compositrice e sassofonista tedesca Silke Eberhard, il conduttore e polistrumentista austriaco Michael Fischer, il compositore inglese Jeremy Peyton Jones, il sassofonista Edoardo Marraffa, il compositore di Berlino Christopher Dell, il compositore e contrabbassista di Colonia Sebastian Gramss, il compositore e virtuoso interprete di tuba Carl Ludwig Übsch, la violista di Wuppertal Gunda Gottschalk. Nel 2017 l’ensemble è stato ospite per una residenza artistica in Svizzera in collaborazione con la prestigiosa Werkstatt für Improvisierte Musik, ma anche a Wuppertal (Germania) insieme alla Wuppertalers Improvisers Orchestra. È inoltre specializzato per esecuzioni di pratiche esecutive come conduction e soundscape composition. In Sicilia ha collaborato con importanti Istituzioni culturali come: Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Orestiadi di Gibellina, Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, Associazione Filarmonica Laudamo di Messina, Curva Minore associazione per la musica contemporanea di Palermo, Galleria d’Arte Moderna di Palermo, Associazione Amici della Musica Salvatore Cicero di Cefalù, Goethe-Institut. In seguito alla scomparsa del suo fondatore, il geniale contrabbassista Lelio Giannetto avvenuta il 19 dicembre 2020 si è inserito nel gruppo il contrabbassista di Pozzallo Giuseppe Guarrella.

Così Lelio Giannetto descriveva così lo straordinario talento del pianista e compositore americano: “Ascoltare Thollem McDonas suonare il piano è un’esperienza incredibile. Thollem, infatti, è dotato di un’innata capacità di comporre musica che trascende la bidimensionalità dell’ascolto. Utilizza il pianoforte come propria voce espressiva per esplorare la profondità dell’anima del mondo, osservato nella sua infinita gamma di forme e colori. La sua musica ci trasporta in un caleidoscopico viaggio attraverso variegati e vivissimi paesaggi che scorrono con fluida continuità. Riesce a far emergere scenari apparentemente agli antipodi anche se l’immediatezza dell’ascolto evidenzia una logica compositiva ineccepibile pur nella sua vorticosa imprevedibilità. Thollem crea così come un interminabile variopinto arazzo di diversi suoni colorati dal suo consapevole e naturale effluvio spirituale, frutto della propria amplissima conoscenza e sensibilità di uomo e di artista.”

Curata dalla moglie Valeria Cuffaro, la rassegna, che da continuità al lavoro fervido e incisivo di Lelio Giannetto, fondatore dell’associazione Curva Minore, e che andrà avanti fino al 15 maggio, propone un percorso di ascolto e inter-azione con musicisti e performers attivi nel panorama musicale contemporaneo europeo: Gunda Gottschalk, Carl Ludwig Hubsch, Gianni Trovalusci, Gandolfo Pagano, Anna-Liisa Eller, Taavi Kerikmäe, Dario Buccino, Dejana Sekulic, Giovanni Damiani, Flavio Virzì, Collettivo Minus, Michael Moore (e i suoi giovani allievi), Michele Di Leonardo, Valerio Minore, Thollem McDonas, Angela Villa e la SIO (Sicilian Improvisers Orchestra).

Le musiche eterodosse di Prima Vera Contemporanea si pone come obbiettivo l’apertura di nuovi percorsi di senso e significato, offrendo l’esplorazione di sonorità e dimensioni timbriche molteplici per la presenza di artisti che, con la loro diversità compositiva e interpretativa, condurranno l’ascoltatore verso orizzonti esperienziali del sonoro. Al centro della rassegna l’improvvisazione, connubio tra movimento e suono, genesi nel momento, ma anche musica contemporanea, rivisitazioni di repertori dalla musica antica al jazz, in un costante valicare delle frontiere musicali. Le proposte sono un invito alla libertà creativa ed espressiva al di là delle artificiose distinzioni tra generi e stili musicali, all’insegna del pensiero e dell’approccio estetico e relazionale di Lelio Giannetto al cui lavoro, la moglie Valeria Cuffaro e i figli Gabriele e Luca danno continuità con estrema dedizione e inesauribile passione.

