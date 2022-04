Con gli Alpini dal 2 al 16 luglio a Linguaglossa Etna Nord

Facebook



12 Campi Scuola per giovani dai 16 ai 25 anni, della durata di 15 giorni ciascuno

L’ANA “Associazione Nazionale Alpini” nel periodo estivo organizza 12 Campi Scuola per ragazze e ragazzi dai 16 ai 25 anni, della durata di 15 giorni ciascuno. Il primo inizierà a Linguaglossa Etna Nord il 2 luglio, l’ultimo si concluderà il 3 settembre. Per i giovani la parola d’ordine nel campo sarà condivisione: incontrare ragazzi e ragazze della stessa età con cui fare un percorso, che porterà a conoscere la storia degli Alpini, quello che fanno oggi, come lavorano e operano quotidianamente.

Nel periodo di permanenza al campo si incontreranno i volontari delle varie specialità della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini (cinofili, alpinisti, logisti, addetti all’antincendio boschivo, all’attività idrogeologica, sub e salvamento fluviale, droni, informatica, telecomunicazioni ecc.) e della sanità alpina (primo soccorso, logistica ospedale da campo) che coinvolgeranno i giovani con attività in aula e di pratica anche in montagna.

Inoltre, visto lo stretto legame dell’ANA Associazione Nazionale Alpini con le Truppe Alpine, si potranno incontrare militari e visitare alcune caserme operative. Infine si potranno condividere momenti conviviali, avere uno scambio di opinioni e comprendere, per chi lo ritenesse di interesse, il funzionamento delle Forze Armate nell’era moderna.

Rimangono ancora posti liberi a Linguaglossa Etna Nord dal 2 al 16 luglio, L’Aquila dal 16 al 30 luglio, Vinadio (CN) dal 20 agosto al 3 settembre, Almenno San Bartolomeo (BG) dal 20 al 24 agosto, Paluzza (UD) dal 16 al 30 luglio e Tramonti di Sopra (PN) dal 16 al 30 luglio. Informazioni utili si potranno attingere sulla pagina web www.ana.it/campi-scuola, compilare il modulo di iscrizione, oppure è possibile inviare una mail a campiscuola@ana.it o chiamare il numero +39 3929832603.

