Disputata la 15° edizione dello Slalom Sant’Andrea di Bonagia

Facebook



Shares

Si è disputata domenica la 15° edizione dello Slalom Sant’Andrea di Bonagia, lo slalom automobilistico che si corre sul classico percorso della strada provinciale 20 Trapani-Bonagia. I piloti si sono sfidati su di un tratto di 2.750 metri, nell’incantevole scenario, che da Sant’Andrea conduce su, sino a Valderice, sul quale sono state dislocate nove chicane con i birilli.

Ad aggiudicarsi la gara è stato Totó Arresta con la sua Gloria B5 Evo 1150 motorizzazione Suzuki. Alle sue spalle Girolamo Ingardia, al volante della sua Ghipard Suzuki- 1150. Sul gradino più basso del podio è salito Michele Poma, su Radical Sr4 Suzuki.

Quarto classificato, Salvatore Catanzaro su Gloria B5 Suzuki, mentre quinto posto per Vito Molinari su Arcobaleno Suzuki. Nella top ten, sesto posto per Fabio Peraino su Radical Pro Sport Suzuki, settimo Claudio Bologna su Gloria C8 Suzuki, ottavo Nicolò Incammisa su Radical Sr4 Suzuki, nono Angelo Cucchiara su Arcobaleno Yamaha e decimo Elio Tumbarello su Arcobaleno Yamaha.

Per quanto riguarda i vincitori di gruppo, nel Racing start vince Marco Segreto su Citroen Saxo (160.55) nel racing start plus Giuseppe Perniciaro su Peugeot 106 R (148.08), in gruppo N Benedetto Guarino su Peugeot 106 R (148.17), in gruppo A Salvatore Burgio su Peugeot 106R (146.05), tra le bicilindriche Antonio Virgilio su Fiat 500 (144.47), nello speciale slalom Alfredo Giamboi su Fiat X1/9 coupé (140.20), in gruppo E1 Italia Gabriele Giaimo su Fiat 500 sporting (142.80), tra i prototipi slalom Emanuele Campo (142,20) su Fiat 126, nell’ E2 Silhouette Andrea Maiorana su Fiat X1/9 Suzuki (156,37) e infine tra le storiche Massimiliano Ciarcià su Fiat X1/9 (156.63).

La gara, organizzata dal Promoter Kinisia, è patrocinata dal Comune di Valderice ed ha validità per la Coppa Aci Sport e per il campionato regionale della specialità.

Il Promoter Kinisia, quest’anno, ha organizzato cinque slalom automobilistici, che hanno visto una buona partecipazione di piloti e di pubblico. Prossimo appuntamento con lo Slalom Agroericino, previsto a giugno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...