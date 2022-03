Ultime Covid Italia: 95 decessi e 30.710 contagi. In Sicilia 8 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 30.710 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 95 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 211.535 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso positività al 14,5%. I ricoverati con sintomi sono 9.496, 315 in più da ieri, mentre 487 sono le terapie intensive occupate, 23 in più da ieri. Sono 158.877 le vittime da inizio pandemia, mentre 14.396.283 è il totale delle persone che hanno contratto il virus.

IN SICILIA. Altre otto vittime e 900 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 12.375 tamponi processati. L’indice di positività è7,2%. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è 9.995.

Mi piace: Mi piace Caricamento...