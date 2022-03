A Palermo la mostra personale di Pietro Danilo Taormina “Il fiore e l’abisso”

Facebook



Shares

Si inaugura giovedì 31 marzo alle ore 17,30 presso la Sala Borsellino di Palazzo Jung a Palermo, la mostra personale dell’artista Pietro Danilo Taormina, “Il fiore e l’abisso – narrazione di un visionario”.

La mostra proposta e curata dallo stesso artista è una riflessione sulla cattiva condotta della nostra società priva di valori morali, e nasce dallo studio di diversi autori della storia dell’arte, da Bosch a Geoge Grosz, Jan Van Eyck, Goya e molti altri.

Le opere di carattere visionario ispirate all’arte medievale, fiamminga ed all’espressionismo, includono una serie di personaggi mitologici e religiosi che raccontano il mondo e la società odierna, e rappresentano una dimensione pittorica assolutamente nuova nel panorama siciliano dell’arte, sia nella trasgressione sia nella tradizione e nel rispetto delle regole. Dalla Genesi sino ai giorni nostri per poi arrivare ad opere come il “Giudizio Universale”, mentre in altri dipinti come la “Favola nera”, gli animali descrivono aspetti deteriori del comportamento umano.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 01 al 15 aprile 2022 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 90.00/13.00 e dalle 15.00/18.30 – Sabato, domenica e festivi chiusura.

Mi piace: Mi piace Caricamento...