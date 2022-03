Sulla A18 chiuso il tratto tra Rosolini e Noto e sulla A20 quello tra Cefalù e Buonfornello

Facebook



Shares

Sulla A18 Sicracusa-Gela, a causa del cedimento di una veletta del cavalcavia n° 5 (al km 26,350) è stata disposta la temporanea chiusura al traffico del tratto compreso tra lo svincolo di Noto (km 24,700) e lo svicolo di Rosolini (km 40,100), in entrambi i sensi di marcia. Pertanto chi si muove in direzione Gela deve osservare l’uscita obbligatoria a Noto, per rientrare allo svincolo di Rosolini; chi invece è in transito in direzione Siracusa deve osservare l’uscita obbligatoria a Rosolini, per rientrare al casello di Noto.

Sulla A20 Messina-Palermo è invece temporaneamente chiuso il tratto autostradale tra Cefalù e Buonfornello, in entrambi i sensi di marcia. Nella notte le avverse condizioni meteo e un incidente occorso ad un mezzo pesante, che ha perso il controllo volando dal viadotto Calzata, hanno determinato la chiusura del tratto autostradale e conseguentemente non è possibile al momento utilizzare l’entrata di Buonfornello in direzione Messina, mentre chi si muove in direzione Palermo deve osservare l’uscita obbligatoria al casello di Cefalù.

Sono attualmente in corso le verifiche tecniche utili a definire i prossimi interventi da predisporre e i tempi di riapertura delle tratte autostradali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...