Gdf Palermo sequestra oltre 114mila cosmetici

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 114.291 prodotti cosmetici e per la cura della persona e segnalato tre persone per contraffazione, frode nell’esercizio del commercio e violazione delle disposizioni in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti.

In particolare, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, lo scorso 23 marzo, i militari hanno effettuato un’attività ispettiva in tre esercizi commerciali di Palermo rinvenendo, esposti sui banchi di vendita ed all’interno dei magazzini, cosmetici verosimilmente privi dei requisiti di sicurezza imposti dalla normativa comunitaria, nonché profumi con logo presumibilmente contraffatto.

