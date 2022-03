Manifestazione domani a Palermo forestali Consorzi di bonifica e E.S.A.

Facebook



Maurizio Grosso – Segretario Generale del SiFUS CONFALI annuncia che domani “mercoledì 30 marzo, alle ore 10.30, presso Piazza del Parlamento di Palermo, si svolgerà una manifestazione degli operai: forestali, dei Consorzi di bonifica e dell’E.S.A.”

Lo stesso Maurizio Grosso spiega le ragioni di tale iniziativa con queste dichiarazioni: “Le politiche del Governo Musumeci rispetto i comparti forestali, dei consorzi di bonifica e dell’ E.S.A. non riescono a dare risposte concrete né ai lavoratori, né ai boschi, né al territorio, né all’ambiente, né all’agroalimentare. Per queste ragioni il SIFUS respinge la proposta di Riforma del comparto forestale avanzata dall’Assessore all’Agricoltura, on. Scilla poiché, in cambio dell’aumento di una manciata di giornate (da 78 a 101; da 101 a 120 e da 151 a 180) da raggiungersi in 5/6 anni, prevede significativi peggioramenti quali: la cancellazione del turnover, l’esaurimento del contingente dei lavoratori a tempo indeterminato e la sostituzione dell’attuale contratto a tempo determinato con un contratto stagionale come scaturisce dall’art. 46 bis del Ccnl. Respingiamo, inoltre, le errate interpretazioni delle norme a presidio delle graduatorie sul “turnover” adottate dall’Assessore all’Agricoltura relativamente i consorzi di bonifica e le lungaggini dello stesso Assessore, rispetto la mancata stabilizzazione degli operai dell’ESA. C’è bisogno di un inversione di tendenza e pertanto rivendichiamo: 1) il ddl 1009 che punta a creare sistema tra boschi, territorio, ambiente, turismo e lavoro e quindi, al tempo indeterminato per tutti i forestali siciliani; 2) i fondi per la copertura economica dell’ intero turnover ( anziché il 50%) in maniera da riempire tutte le piante organiche degli 11 consorzi. Il voto positivo sulla riforma dei consorzi in corso di discussione; 3) la stabilizzazione secondo le necessità oggettive delle piante organiche per i lavoratori dell’ESA. Il Sifus –conclude Maurizio Grosso – Segretario Generale del SiFUS CONFALI- invita i lavoratori, mercoledì 30 marzo, dalle ore 10.30 in poi, ad essere presenti in massa presso piazza Parlamento di Palermo a manifestare il proprio dissenso e le proprie proposte”.

Nel corso della manifestazione, oltre ad incontri con diversi Parlamentari di diverse forze politiche, è previsto un comizio “mobile” con gli interventi di: Giovanni Presti (Commissario Regionale SIFUS – ESA), Ernesto Abate (Segretario Regionale SIFUS – CONSORZI DI BONIFICA), Giuseppe Fiore (Segretario Regionale SIFUS – FORESTALI) e per le conclusioniMaurizio Grosso (Segretario Generale SiFUS CONFALI).

Nella foto: gruppo SIFUS

