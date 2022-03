Amici della Musica di Trapani presenta Costantino Catena

Facebook



Domenica 20, ore 18.30, Chiesa di Sant’Alberto, Via Garibaldi

Dopo il successo di APRÈS UNE LECTURE DU DANTE”, il recital pianistico realizzato in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante, andato in onda su RAI 5, su SKY Classica Germania e in altri paesi del mondo, attraverso l’emittente internazionale Stingray Classica, torna a Trapani il pianista Costantino Catena. Domenica 20 marzo, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto, a Trapani, per la sezione CLASSICA degli Amici della Musica di Trapani. Costantino Catena proporrà un concerto con musiche di Robert Schumann.

Nel 2022 ricorrono i 200 anni dalla morte di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, famoso scrittore tra i principali esponenti del romanticismo tedesco e padre del genere fantastico. I suoi racconti ispirarono alcune tra le più importanti raccolte di pezzi pianistici di Robert Schumann del quale Catena eseguirà celebri composizioni quali Kreisleriana op. 16, Pezzi fantastici op. 12, Pezzi notturni op. 23.

Costantino Catena ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte e nel 2016 è stato ufficialmente designato “Yamaha Artist”; ha al suo attivo un’intensa attività discografica, principalmente con l’etichetta giapponese Camerata Tokyo, ed un suo CD con è stato premiato con 5 stelle dalla rivista Musica. Laureato sia in Filosofia presso l’Università degli Studi di Salerno che in Psicologia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, ha approfondito in particolare le tematiche concernenti la gestione degli aspetti psicologici e fisiologici durante l’esecuzione musicale.

“Pianista di un tipo ormai raro nella sua generazione, in lui sfolgora anzitutto l’arte del cantare sulla tastiera con invenzioni di fraseggio che ne dimostrano la squisita intelligenza musicale”: definito con queste parole da Carlo Vitali sulla rivista Amadeus, Costantino Catena è stato ospite di importanti istituzioni concertistiche in vari paesi europei, in Australia, negli U.S.A., in Russia e in Giappone.

La sua nutrita attività discografica è incentrata principalmente sul grande repertorio romantico, ma spazia dal ‘700 al ‘900, con la riscoperta di alcune rarità e prime esecuzioni del repertorio italiano, pianistico e cameristico, che hanno anche contribuito a far conoscere autori meno noti.

La 69ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione dell’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani e il Goethe Institut.

