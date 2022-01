16° GALA’ DELLO SPORT “La Castagna d’Argento 2021”

Facebook



Consegnata la Castagna d’Argento alla campionessa Paola Egonu (durante la diretta Sky) e al sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianpietro Ghedina

Avevano preso l’impegno durante la diretta del 13 dicembre scorso attraverso un video messaggio e un collegamento live.

Nell’ultimo week end il patron di Sicilpool e organizzatore del Galà dello Sport Pippo Leone ha consegnato la Castagna d’Argento alla campionessa di pallavolo Paola Egonu e al sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianpietro Ghedina. Entrambi non erano riusciti, per motivazioni diverse, ad essere a Trecastagni ma avevano subito testimoniato la voglia di ospitare il patron del Premio per ricevere la Castagna d’Argento di persona.

Le due consegne sono avvenute in momenti distinti, poco più di un mese dopo la serata del 13 dicembre in cui si è celebrata la sedicesima edizione dell’evento.

Paola Egonu ha ricevuto il Premio al PalaVerde di Lancenigo durante la diretta Sky della partita fra Imoco Volley e Acqua e Sapone Roma (3-0 il finale per la squadra della Egonu). Ottima l’accoglienza avuta dal patron del Premio in uno dei templi del volley (e del basket) italiani da parte di tutti i componenti della società veneta.

Il sindaco Ghedina invece ha incontrato Pippo Leone nella sala consiliare del Comune ampezzano. Dopo aver ricevuto la Castagna, il primo cittadino ha portato Pippo Leone e il manager Andrea Vidotti, che era stato premiato nella scorsa edizione ed era presente ad entrambe le consegne, nella zona destinata all’arrivo delle gare di sci ospitate a Cortina e che sarà palcoscenico dei trionfi delle competizioni sciistiche anche alle Olimpiadi invernali che si terranno in Italia.

Ai due ospiti, Ghedina ha anche confermato che il 20 febbraio, insieme al sindaco di Milano Sala, ritirerà la bandiera olimpica a Pechino nell’ideale passaggio di consegne che inaugurerà il quadriennio olimpico che porterà a Milano-Cortina 2026.

