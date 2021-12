Scossa di terremoto 4,3 ieri a tarda sera e altre stamane nel Catanese

Facebook



Scossa di terremoto a Catania in Sicilia. Secondo quanto riporta l’Ingv la magnitudo è stata 4.3. E’ stato avvertito alle 22.33 di ieri sera nella zona di Motta S. Anastasia a una profondità di 11 chilometri. Il picco è arrivato ed è stato seguito da altre scosse minori di uno sciame sismico tra magnitudo 2.2 e 3.3.

Le scosse più consistenti sono state avvertite a Catania, a Siracusa e a Ragusa. Non si registrano danni a cose o persone, nessuna segnalazione risulta pervenuta ai Vigili del Fuoco, come informano loro stessi in un tweet.

Altre scosse stamane in provincia Catania più forte magnitudo 3.1, no danni

Ancora scosse di terremoto in provincia di Catania. Quella registrata dall’Ingv, di maggiore intensità, e’ di magnitudo 3.1 alle ore 7.14 di stamane. Lo sciame sismico che ha l’epicentro a sei chilometri dalla zona di Motta S.Anastasia, non si è ancora ‘fermato’. Ieri sera la scossa avvertita dalla popolazione in gran parte della città e dell’hinterland etneo ma anche nel siracusano e nel ragusano, è stata di magnitudo 4.3 alle 22.33. Non si registrano al momento danni a persone e cose. La Protezione civile regionale ha invitato, a scopo precauzionale i sindaci delle aree interessate ad attivare la ‘fase di attenzione’.

