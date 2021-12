Natale con gli Studenti “Dante Aligheri” nel parco Falcone a Catania

Facebook



Questa mattina, all’interno del parco Falcone, si è tenuto il concerto di Natale eseguito dalla giovane orchestra dell’istituto “Dante Aligheri” di Catania.

Un’ iniziativa portata a termine grazie alla collaborazione con il consiglio di “Borgo-Sanzio”.

“Si tratta di un importante segnale di speranza in un momento particolarmente difficile per tutti noi che rimarca, ancora una volta, la totale collaborazione tra tutte le istituzioni preposte- afferma il Presidente del III Municipio Dottor Paolo Ferrara- un valore aggiunto per tutta la città e un momento di aggregazione e partecipazione che ha portato alla valorizzazione e all’abbellimento del parco. Un risultato reso possibile attraverso la fantasia e la passione dei ragazzi”.

Portare avanti la collaborazione con le scuole del territorio per sviluppare progetti di sviluppo sempre più ambiziosi. Nel corso della manifestazione il presidente Ferrara ha ringraziato l’assessore Mirabella, l’assessore Balsamo, il Gabinetto del Sindaco e all’intera amministrazione comunale che hanno reso possibile tutto questo.

