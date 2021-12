Matthew Lee domani alla maratona solidale Telethon 2021

Facebook



Shares

La maratona solidale Telethon 2021 giunge quest’anno alla sua trentaduesima edizione. Domani, domenica 19 dicembre alle ore 17.30 su Rai Uno, a conclusione di una settimana di appuntamenti televisivi dedicati alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare, tra i tantissimi ospiti si esibirà anche Matthew Lee accompagnato dalla PB Orchestra, resident band della maratona, guidata da Paolo Belli, con gli arrangiamenti di Davide Di Gregorio.

Due i brani in programma con garantite sorprese: il classico natalizio Jingle Bells e il nuovo singolo Shout Out Christmas – da un mese in rotazione radiofonica nelle radio italiane grazie al supporto di A-Z Press – un brano natalizio dal sapore vintage che unisce l’universo del Natale nella sua anima pop con il gospel, il country, il rock’n’roll e lo swing, reso inconfondibile dal tocco pianistico e l’energia vocale di Matthew Lee.

In occasione della partecipazione alla maratona Telethon 2021 dichiara «E’ un vero onore per me tornare in Rai come ogni anno in occasione di Telethon, il periodo del Natale poi è davvero un’occasione speciale. Suonerò alcuni brani natalizi alla mia maniera, ci sarà da divertirsi!»

Matthew Lee, pianista e cantante innamorato del rock’n’roll, ha sulle spalle più di 1200 concerti in tutto il mondo tra Italia, Russia, Emirati Arabi, Stati Uniti, Inghilterra e Francia. E’ oggi considerato tra i principali protagonisti di uno dei trend internazionali di maggior appeal: il rilancio delle atmosfere anni ’50, rivisto in una chiave attuale, come lui sostiene «non “un’operazione nostalgia”, ma qualcosa che spero possa essere percepito come una novità».

Mi piace: Mi piace Caricamento...