Maltempo Sicilia: Palermo, strade allagate e voli dirottati

Garage allagati, strade trasformate in fiumi, automobilisti rimasti in panne e voli dirottati. Il maltempo che da ieri ha colpito anche Palermo sta creando numerosi disagi in città. Oltre 70 le richieste di intervento arrivate durante la notte alla sala operativa dei vigili del fuoco. Le zone più colpite sono quelle di Partanna Mondello, via Ugo la Malfa, alla Zisa e in viale Regione Siciliana nei pressi di Leroy Merlin.

Disagi anche per il trasporto aereo. Il volo in arrivo da Siviglia stamani è stato dirottato su Trapani, mentre i voli FR4798 e FR1438, provenienti rispettivamente da Bologna e Milano a Catania. I passeggeri saranno trasferiti in bus nel capoluogo siciliano. Intanto la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo gialla valido sino alle 24 di oggi.

Nel Trapanese crolla ponte, strade fuori uso

Tragedia sfiorata nella notte nel Trapanese. Un ponte che collega Alcamo a Castellammare del Golfo è crollato. Il cedimento, probabilmente causato dal maltempo che da ieri è tornato a investire la Sicilia, è avvenuto lungo la statale 187. A crollare è stato il pilone del ponte sul fiume San Bartolomeo. Non si registrano feriti. L’arteria è stata chiusa al traffico.

Le intense precipitazioni che hanno colpito la zona in questi giorni hanno generato un forte ingrossamento del fiume San Bartolomeo, la cui portata in prossimità della foce è eccezionalmente cresciuta in velocità e volume, causando il cedimento di una delle pile con conseguente collasso di una parte del ponte. A renderlo noto è l’Anas, spiegando che dalla scorsa notte la statale 187 ‘Castellammare del Golfo’ è chiusa all’altezza del km 43,697, tra i Comuni di Castellammare del Golfo e Alcamo, in provincia di Trapani, a seguito al cedimento del ponte San Bartolomeo.

I tecnici Anas insieme ai vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti per tutti gli accertamenti e i rilievi del caso. Sul ponte, lungo 100 metri circa, non erano presenti veicoli o persone al momento del crollo.

Sindaco a cittadini: “State a casa, piena emergenza”

Più cedimenti e strade allagate e invase dal fango, territorio martoriato’

“Ho informato la Prefettura e attivato il Centro operativo comunale per coordinare le operazioni di protezione civile poiché ci ritroviamo in piena e grave emergenza. Il maltempo sta mettendo in ginocchio il territorio con più cedimenti e allagamenti. Stanotte è crollato, fortunatamente senza causare alcun ferito, il ponte sul fiume san Bartolomeo a causa del cedimento del pilone centrale”. A dirlo è il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, che invita i propri concittadini a “non spostarsi se non necessario o farlo con la massima prudenza poiché sono possibili crolli improvvisi anche in condizioni di apparente normalità”. Nel crollo del ponte non si registrano feriti. “Un’auto stava per immettersi sul ponte ma il conducente ha fermato il mezzo appena in tempo”, spiega. Il primo cittadino è presente sul posto con Polizia municipale e personale dell’ufficio tecnico. Intanto, è in corso la verifica dello stato dei luoghi dopo il crollo del ponte sul fiume san Bartolomeo sulla statale 187, che porta alla stazione ferroviaria di Castellammare del Golfo e unisce con Alcamo marina. Strada chiusa all’altezza del km 43,697.

“Stiamo monitorando più aree del territorio a rischio. Cedimento e chiusura anche in contrada Intavolata e un altro crollo in zona Piano Vignazzi”. “Da settimane stiamo vivendo una gravissima emergenza maltempo – dice ancora il sindaco -. La furia delle continue e copiose piogge ha creato ingenti danni in tutto il territorio e criticità in più aree cittadine. Occorre mettere in sicurezza tutto il costone sovrastante la ex statale 187 per le continue frane, molto pericolose per l’incolumità dei cittadini. A seguito di sopralluogo del Genio civile e della Protezione civile un tratto è chiuso dopo la frana del 21 ottobre poco prima del bivio nord per la spiaggia Playa e del ponte sul fiume appena crollato. Siamo in attesa dell’intervento urgente di consolidamento dopo un precedente crollo e un’altra area messa in sicurezza nel 2019 con intervento finanziato dalla Protezione civile. Il territorio è adesso ulteriormente martoriato -conclude – dalla gravissima emergenza maltempo che stiamo affrontando. Invito ancora i cittadini a prestare massima attenzione”.

Strade allagate e invase dal fango, carabinieri in azione

I carabinieri del Comando provinciale di Trapani stanno eseguendo diversi interventi di soccorso a causa delle conseguenze delle abbondanti piogge che nelle ultime ore stanno interessando il Trapanese. A Marsala, in contrada Digerbato, una pattuglia è intervenuta per aiutare due donne che avevano paura di proseguire la marcia con la loro auto a causa della strada allagata. Altri interventi sono in corso nei tratti di strada danneggiati, allagati o invasi dal fango, come ad Alcamo Marina, lungo la statale 187, dove nella notte si è verificato il crollo del ponte San Bartolomeo.

Frana a Burgio nell’Agrigentino, evacuato hotel

Un albergo ristorante è stato evacuato ieri pomeriggio a Burgio, nell’Agrigentino. La decisione dopo la frana che ha interessato contrada Campello. Terra e fango hanno invaso lo spiazzale antistante la struttura, fermandosi sul muro perimetrale dell’hotel. A scopo precauzionale i 16 ospiti dell’albergo sono stati evacuati. Non si registrano feriti. Sul posto i carabinieri.

