Isola delle Femmine, Mostra di Presepi alla Casa Museo Joe Di Maggio

In occasione del Natale BCsicilia, in collaborazione con l’Associazione Isola–Pittsburg Forever e Memoranda, organizza una Mostra di Presepi presso la Casa Museo Joe Di Maggio in via Cutino, 14 a Isola delle Femmine.

Saranno esposti presepi e oggetti appartenenti alle collezioni private di Agata Sandrone, Michele Nigro e Francesco D’Attardi. Agata Sandrone, presidente della Sede di BCsicilia di Isola delle Femmine, esporrà un presepe ambientato in un contesto marittimo in cui il bambinello è di grandezza maggiore rispetto agli altri personaggi della capanna per dare risalto al simbolo che personifica.

Michele Nigro presenterà due sue composizioni presepiali in miniatura, uno dentro una bolla di vetro e l’altro in una cassetta di legno. Francesco D’Attardi mostrerà dei personaggi in legno che giocano sulla neve che fanno parte di una collezione dei primi del Novecento. Farà da cornice alla mostra, ospitata nella Casa museo Joe Di Maggio, delle foto del grande campione di baseball vestito da Babbo Natale mentre tiene in braccio il suo unico figlio Joseph Paul Jr di appena due mesi, nato il 23 ottobre del 1941. La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni 18–19-24-30 Dicembre 2021 e 6 Gennaio 2022 dalle 10,00 alle 13,00.

Nella foto, Joe Di Maggio, vestito da Babbo Natale

