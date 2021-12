“Xmas Party”, Natale a Palermo con GoMad Concerti

Facebook



“Xmas Party” è il concerto di Natale organizzato da GoMad Concerti e si terrà lunedì 27 dicembre a I Candelai (Via dei Candelai, 65, Palermo – biglietti limitati acquistabili QUI). Gli ospiti che si esibiranno sul palco sono Shakalab, Swingrowers e Kid Gamma, oltre ad alcuni guest che saranno svelati presto.

Shakalab, un collettivo formato da 4 cantanti, veterani della scena reggae/hip hop Italiana che dal 2010 hanno unito le forze per creare quello che ad oggi risulta essere uno dei gruppi più influenti dell’intero panorama black italiano. Hanno saputo, sin dall’inizio del progetto Shakalab, portare la loro energia riempiendo piazze e club, in un raggio d’azione che ha colpito tutto lo stivale così da diventare in pochi anni un punto di riferimento musicale per tantissime persone, dimostrato dai numeri raggiunti su Youtube, raggiungendo più di 20 Milioni di views totali, e più di 80.000 followers tra Facebook e Instagram. Il 2021 segna l’uscita di “Dieci”, album realizzato per festeggiare il decennale della band che vede la partecipazione di numerosi artisti italiani ed internazionali.

Swingrowers, band formata nel 2011 ed entrata ormai a pieno titolo tra le band piu rinomate del vintage remix/electro swing, unisce la freschezza della musica elettronica con le influenze calde dello swing, del jazz e di suoni del passato. Con quattro album all’attivo, più di 35 Milioni di visualizzazioni su Youtube e una serie di singoli e remix da milioni di stream, la band è una delle più longeve e ricercate nella scena retrò mondiale. Gli Swingrowers hanno portato il loro live esplosivo sui palchi di tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone (con due sold out al Blue Note di Tokio), passando dall’India, Russia e Canada, e hanno collaborato con artisti del calibro di Parov Stelar e Caro Emerald. Il 2021 segna l’uscita del quarto album “Hybrid”.

Kid Gamma, nome d’arte di Gabriele Gallo, è cantante e beatmaker classe 2002, nato a Palermo. Dall’età di quattro anni si dedica agli studi del pianoforte, in seguito frequenta il conservatorio V. Bellini. Nel Luglio 2012 è risultato vincitore della Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition e nel maggio 2013 ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York e alla New York University, ricevendo consenso unanime e l’Audience Award, a soli undici anni ha debuttato al Teatro Politeama di Palermo come solista accompagnato dall’orchestra sinfonica siciliana. Nel corso del 2020 e del 2021 escono “Iphone” il suo primo singolo e “Mezz’ora”, brano che identifica ancor di più il progetto musicale di Kid Gamma. Il 15 settembre 2021 ha aperto il concerto dell’artista italiano Sangiovanni nella suggestiva cornice del teatro antico di Taormina, riscuotendo un grande successo e colpendo il pubblico con le sue particolari sonorità.

