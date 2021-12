A Erice Ottoni Animati in attesa del 2022

Facebook



Nel pomeriggio di oggi Erice aspetterà il 2022 con gli Ottoni Animati. Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 uno spettacolo itinerante per le vie del borgo con brani del repertorio Internazionale della Musica Natalizia.

Sarà il risultato di una continua ricerca tra i suoni della tradizionale banda musicale Siciliana e la musica Moderna.

Gli Ottoni Animati sono il simbolo del meridione d’Italia della Musica da Strada.

«Un pomeriggio di musica itinerante per accogliere con speranza e ottimismo il 2022 ed evadere dalle preoccupazioni (o quanto meno limitarle) per la pandemia da Covid-19, nel secondo Capodanno segnato da restrizioni e regole da rispettare per frenare i contagi. Vogliamo regalare un pomeriggio che faccia distrarre il pubblico dalle preoccupazioni che stiamo vivendo. Raccomandiamo di evitare assembramenti ed è obbligatorio utilizzare la mascherina anche all’aperto, nel rispetto delle normative anti-Covid 19 vigenti» così afferma Daniela Toscano, sindaca di Erice.

I mercatini di Natale a cura dell’Associazione “Il Bajuolo” di Erice, in Piazza della Loggia saranno aperti fino al 6 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 21.00; (esclusi 31/12 dalle 11.00 alle 19.00; 1 gennaio dalle 16.00 alle 21.00). La Casa di Babbo Natale a cura dell’Associazione “Il Bajuolo” di Erice, in Piazza della Loggia sarà aperta fino al 6 gennaio a partire dalle ore 16.00, esclusi i giorni 3, 4 e 5 gennaio.

La visita alla casa di Babbo Natale e al boschetto prevede il pagamento di 2 euro a persona (escluso bambini di età è inferiore a 10 anni).Eventuale foto con Babbo Natale, ha un costo extra di 3 euro;la foto verrà stampata direttamente sul posto e consegnata ai visitatori.

L’Itinerario dei presepi – In terracotta, stoffa, cera, legno, corallo, sughero, materiali riciclati,le rappresentazioni della natività fioriscono ovunque, per le stradine del borgo medievale, nelle chiese, nei cortili, nelle botteghe. Tra queste, il prezioso presepe settecentesco in alabastro e materiali marini,i presepi in corallo di Platimiro Fiorenza, gli straordinari presepi in miniatura di Vito Romano, il maestoso presepe monumentale meccanico, la ceroplastica, i presepi dal Mondo, suoni e colori di Natale nei Ruderi del Monastero del SS. Salvatore. E poi tante realizzazioni, raffigurazioni tradizionali, creazioni contemporanee, che trasmetteranno insieme alla suggestiva atmosfera, emozioni uniche e senza tempo. Scoprirle, esplorando il reticolo di viuzze con l’ausilio di una mappa, che si potrà visionare sui social di EricèNatale oppure ritirare nei punti informativi di Erice.

Le mostre – Sarà possibile visitare le mostre “Guttuso e Ventrone – La Vittoria della Pittura” e “I Troiani di Sicilia: la Terra e le città degli Elimi”.

