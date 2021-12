Tragedia Ravanusa: avvisi garanzia a vertici “Italgas Reti”

Facebook



Pool Procura Agrigento al lavoro su “bolla” metano

La Procura di Agrigento, che ha notificato gli avvisi di garanzia ai vertici di ‘Italgas Reti’, sia regionali che nazionali, è al lavoro dallo scorso 12 dicembre per capire il motivo che ha provocato l’esplosione che ha causato 9 morti.

“L’esplosione è stata prodotta da una ‘bolla’ o ‘camera’ di metano innescata da una casuale scintilla”, aveva spiegato nei giornis corsi il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio.

“Si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’esplosione e del successivo propagarsi della ‘palla di fuoco’ e dell’onda d’urto – aveva detto – Viceversa, sul come e sul perché si sia creata la ‘bolla’, e perfino sul punto esatto dove la stessa si sia creata (al momento localizzata al di sotto o in adiacenza della abitazione del civico numero 65 di via Trilussa), permangono dubbi che saranno sciolti dalle investigazioni tecniche e di polizia giudiziaria in corso”. Il pool di magistrati, con Patronaggio anche l’aggiunto Salvatore Vella, Sara Varazi e Chiara Bisso, indaga per i reati di disastro colposo ed omicidio colposo plurimo.

