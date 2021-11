Ultime Covid Italia: 65 decessi e 7.975 nuovi casi. In Sicilia 6 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 7.975 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 29 novembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 65 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 276.000 tamponi con un tasso di positività al 2,88%. Sono 5.135 i ricoverati con sintomi, 171 in più da ieri. Le terapie intensive occupate sono 669, 31 in più da ieri.

IN SICILIA. Altre sei vittime e 558 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. A Catania il maggior numero (154( di contagi.

“Nella Sicilia occidentale non abbiamo notato un incremento, diversamente da quanto accaduto nella zona orientale dell’Isola, soprattutto nel Messinese e nel Catanese, dove si è registrata una maggiore incidenza di casi che necessitano di ricovero. Restiamo prudentemente sereni”. A dirlo all’Adnkronos è Massimo Geraci, primario del Pronto soccorso dell’ospedale Civico, a proposito dell’andamento della pandemia, che ieri ha fatto registare nell’Isola 777 nuovi casi su quasi 25mila tamponi processati con un calo, però, dei ricoverati in regime ordinario, mentre restano stabili quelli in intensiva. Sembrano lontane le immagini delle ambulanze in fila davanti i pronto soccorso in attesa di poter ‘scaricare’ i pazienti e dei reparti al collasso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...