Ultime Covid Italia: 63 decessi e 5.188 contagi. In Sicilia 7 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 5.188 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 3 novembre 2021, secondo numeri e dati covid – regione per regione – del bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 63 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 717.311 tamponi, il tasso positività è allo 0,7%. Salgono a 3.029 i ricoverati con sintomi (+37). Sono 31 gli ingressi in 24 ore in terapia intensiva, 381 i pazienti in totale (-4).

IN SICILIA – Sono 398 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 novembre in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi sono stati registrati su 33.413 tamponi processati. La provincia con più contagi è Catania dove oggi ci sono 194 nuovi positivi. Sono 601 i pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore. Nell’isola, gli attuali positivi sono 7.401, 210 in meno rispetto a ieri, e di questi 305 sono ricoverati in regime ordinario, 40 in terapia intensiva (4 nuovi ingressi) e 7.056 sono in isolamento domiciliare.

