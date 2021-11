Ai nastri di partenza la speciale edizione autunnale di Vivinatura Trail

Facebook



Tutto pronto a Castelbuono per la dodicesima edizione della gara di trail running più attesa delle Madonie

che si correrà il prossimo sette novembre

È giunta l’ora dell’edizione numero dodici del Vivinatura Trail in programma a Castelbuono (Pa) domenica sette novembre e sarà un evento di sport ma anche di amicizia nel segno della ripartenza di un evento che nelle passate edizioni ha segnato un significativo trend di crescita dopo la lunga pausa di quasi due anni causata dalla pandemia del Covid-19.

La gara, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Vivinatura Trail presieduta da Nunzio La Scuola, atleta e trail runner di grande bravura ed esperienza, è valevole come IX° prova del calendario del Trail Sicilia Challenge all’interno del quale è inserita e rappresenta, per gli amanti di questo sport, della natura e delle indescrivibili bellezze paesaggistiche e naturalistiche del Parco Regionale delle Madonie, una tappa particolarmente attesa.

Quest’anno saranno i colori accesi dell’autunno ormai inoltrato con la magia del foliage ma anche delle condizioni metereologiche molto poco prevedibili, data la stagione, a donare un’atmosfera di quasi sospensione temporale alla gara alla quale, oltre ai tanti atleti siciliani rappresentanti delle realtà sportive di trail dell’Isola più significative, sono attesi anche agonisti provenienti dalla Toscana e dal Nord Italia.

Per quello che riguarda l’aspetto più tecnico le novità di questa dodicesima edizione che vedrà lo sparo di partenza così come il nastro d’arrivo in piazza Castello, le anticipa lo stesso La Scuola: “La novità più significativa di quest’anno sarà l’inserimento, accanto alla tradizionale gara di 23 km di una più corta di 10 km. Non vi sarà più, pertanto, quella che era la tradizionale camminata e non l’ho scelto per caso: mia volontà è quella di avvicinare all’agonismo anche i principianti che non hanno molta dimestichezza con percorsi lunghi e i grandi dislivelli. Ma questo non vorrà dire che la 10 km sarà priva di difficoltà tecniche, grandi costanti del Vivinatura Trail; per quello che riguarda la gara di 23 km tra le sue caratteristiche tecniche, oltre alla presenza di diverse pietraie e single-track particolarmente impegnativi, sia nel tratto in salita che in discesa, il repentino passaggio dal livello di partenza a 423 m slm fino ad arrivare a quota 1.660 m slm, punto più alto del percorso, nel giro di circa 15 km per un dislivello totale più di 1.200 m”.

Vi saranno anche dei sentieri nuovi tratti molto impegnativi, assenti nelle passate edizioni, ma non mancheranno i punti paesaggistici, soprattutto nella parte più alta, nei pressi di Piano Pomo, ove poter ammirare le bellezze suggestive del territorio madonita fino a poter scorgere in lontananza, se le condizioni meteo lo permetteranno, anche “sua Maestà” l’Etna; per gli atleti la possibilità di poter mettere in campo la loro passione per il trail all’interno di un percorso meticolosamente tracciato e con diversi volontari e punti di ristoro che, disseminanti lungo tutto il circuito di gara, garantiranno l’assoluta sicurezza di tutti i partecipanti.

Nel Vivinatura Trail così come tutte le altre competizioni presenti all’interno del circuito Trail Sicilia Challenge saranno garantite le norme anti-covid valide per le competizioni agonistiche e questo per garantire l’assoluta sicurezza dei partecipanti, accompagnatori ed organizzatori presenti all’arrivo ed in tutto il circuito della gara.

La conferenza di presentazione della gara avrà luogo sabato, 6 novembre alle 18:00 presso il Cine Astra.

Per ulteriori info e regolamento gara visitare il sito https://www.trailsiciliachallenge.it/index.html

Programma Vivi Natura Trail 23Km:

07:00 Consegna pettorali e pacco gara- Piazza Castello

08:00 Briefing

09:00 Partenza

12:00 Primi arrivi Via S.Anna;

13:00 Premiazione (Piazza Castello)

14:00 Rinfresco

Programma Vivi Natura Trail 10Km:

07:00 Consegna pettorali e pacco gara- Piazza Castello

08:00 Briefing

09:15 Partenza Trail

13:00 Primi arrivi Via S.Anna;

13:00 Premiazione (Piazza Castello)

14:00 Rinfresco

