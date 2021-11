A Castiglione di Sicilia presentato il libro “I Tesori dell’Alcantara”

Facebook



Presentato nel Castello di Lauria il libro “I tesori dell’Alcantara” scritto da Michele La Rosa, giornalista pubblicista, collaboratore di quotidiani ed agenzie stampa. Una pubblicazione che è una sorta di viaggio tra storia, leggende, cronaca.

Sulle tracce di tesori veri e propri rinvenuti in varie epoche, ma anche tesori frutto di fantasia, di credenze popolari. Un modo diverso di raccontare il territorio, nel tentativo di riscrivere e restituire nuove pagine di storia come quelle relative alla presunta presenza di una zecca all’interno del Castello di Lauria. E così l’autore, Michele La Rosa, racconta attraverso delle leggende luoghi ancora oggi avvolti da mistero, come contrada Pietramarina, contrada Acquafredda o le grotte dell’Etna. Pagine di cronaca che vedono tombaroli e collezionisti alla ricerca di reperti lungo il fiume Alcantara, saccheggiando diversi siti archeologici tra Randazzo e Francavilla di Sicilia, così come quel tesoretto di tetradrammi(monete Siceliote) rinvenuti negli anni ’80 lungo il fiume Alcantara e arrivati nei mercati clandestini statunitensi o i tarì rinvenuti vicino Castiglione di Sicilia spariti anche questi e di cui ne rimangono solo 13 conservati presso il Museo il Medagliere di Siracusa collezione Paolo Orsi. Racconti di tesori trovati anche in case private a Castiglione durante il regno borbonico o il prezioso tesoro costituito da tanti doni frutto di una intensa devozione della Madonna della Catena rubato più volte. Un modo diverso di raccontare il territorio ma anche l’opportunità di riaccendere i riflettori su un patrimonio archeologico e storico scomparso perché finito sui mercati ed aste clandestine o all’estero. Alla presentazione della pubblicazione, edita dalla EtaBeta, sono intervenuti la scrittrice e giornalista Alessandra Distefano che ha presentato il libro e l’autore, e il sindaco Antonio Camarda, presente un pubblico numeroso di appassionati e studiosi di storia locale.

