Focolai Covid: a Carini chiuse tre scuole

Tre scuole chiuse a Carini, nel Palermitano, dopo la scoperta di 25 casi di positività, sette dei quali in una sola classe. La sospensione alle attività didattiche in presenza è stata decisa dal sindaco, Giovì Monteleone, dopo la comunicazione del commissario Covid di un aumento dell’incidenza dei contagi nell’istituto comprensivo Renato Guttuso.

Dopo aver sentito la dirigente scolastica il primo cittadino ha ordinato in via cautelare lo stop dell’attività didattica del plesso centrale di via Ischia, di quello Vanni Pucci di via Nazionale del plesso Prestigiacomo al Bivio Foresta.

“Evitiamo allarmismi e panico – dice all’Adnkronos, Giovì Monteleone -. Quasi tutti i contagiati sono asintomatici e stanno bene. Tra sabato e domenica procederemo con le attività di sanificazione per consentire al più presto il ritorno in classe in sicurezza dei nostri ragazzi. Ho deciso di sospendere le lezioni a scopo precauzionale e per bloccare immediatamente il diffondersi del contagio”. Tra i positivi, bambini delle elementari e medie, ci sarebbe anche un docente. Nei prossimi giorni l’Usca effettuerà nella palestra del plesso di via Ischia uno screening generale di tutti gli alunni dell’istituto.

Nella cittadina del Palermitano oltre il 75 per cento della popolazione è vaccinato con doppia dose. “Nell’hub vaccinale si viaggia a una media di 100 vaccinati al giorno con punte di 500 – sottolinea il sindaco -. Le evidenze scientifiche dimostrano che il vaccino è l’unico argine contro il virus. Tutte le altre misure si sono rivelate dei palliativi non in grado di arginare la corsa del contagio. Io credo sia arrivato il momento di estendere la vaccinazione anche alle fasce al momento escluse”.

