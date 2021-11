A Catania presentata la Mostra Warhol/Banksy

Facebook



Al Palazzo della Cultura di Catania è stata presentata la Mostra Warhol/Banksy, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta: prenderà il via domani, sabato 20 novembre, e resterà aperta fino al 2 giugno.

La mostra, che conterà oltre 100 opere esposte provenienti da famose collezioni private di tutto il mondo e da importanti gallerie d’arte,

documenta il percorso innovativo e rivoluzionario di due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni.

Tra le varie opere, saranno esposte il famoso muro con la Bambina con l’Hula Hoop, che per la prima volta in assoluto verrà esposto in Italia, il dipinto di Kate Moss, Lincoln, Winston Churchill e la Regina Elisabetta di Banksy; il Self Portrait del 1967, i ritratti politici di Mao e Lenin e i ritratti di Mick Jagger, Billy Squier e Judy Garland di Warhol.

