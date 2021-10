Uragano: in graduale ripresa traffico ferroviario su linea Catania-Siracusa

Facebook



Shares

Sulla linea Catania-Siracusa il traffico ferroviario, precedentemente sospeso a seguito dei danni dovuti al maltempo, riprende gradualmente, con alcune cancellazioni e variazioni. Lo rende noto Rfi, spiegando che è stato il Regionale 5507, in partenza da Catania alle 10.50 verso Siracusa, il primo treno a percorrere la tratta. Sulle linee Siracusa – Gela – Canicattì e Catania – Caltagirone, la circolazione ferroviaria permane sospesa fino a nuovo avviso, a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche che stanno interessando la zona e che hanno provocato il danneggiamento dell’infrastruttura e degli impianti di circolazione ferroviaria. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità delle linee. Garantito il servizio ferroviario sulla tratta Catania – Bicocca – Caltanissetta.

Riaperte statali 194 Ragusana e 114 Orientale Sicula. Restano chiusure ponte Alcantara su Ss 116 a Randazzo (Catania) e tratto della 191

Terminati gli interventi di messa in sicurezza e riaperte al traffico stamane due statali della Sicilia che erano state chiuse per allagamenti in seguito alle estreme condizioni meteo dei giorni scorsi. In particolare, il transito è tornato regolare sui primi 700 metri della strada statale 194 ‘Ragusana’, dal km 0,300 al km 1,000, a Catania; e sulla strada statale 114 ‘Orientale Sicula’ tra i km 137,300 e 144,200, ad Augusta, in provincia di Siracusa. Rimangono chiusi, invece, i primi 150 metri della strada statale 116 ‘Randazzo – Capo d’Orlando’ (Catania), in prossimità del ponte Alcantara, per danneggiamento di parte del parapetto del ponte. Infine, è chiuso al traffico il tratto della statale 191 ‘di Pietraperzia’ tra i km 39,200 e 43,760, tra le località di Barrafranca (Enna) e Mazzarino (Caltanissetta), con deviazioni della circolazione segnalate in loco. Il personale di Anas continua a lavorare per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...