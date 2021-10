Catania, sole tra le nuvole ma si contano i danni

Facebook



Shares

A Catania continua la conta dei danni. Dopo una, quasi, intera settimana assai difficile in città ed in provincia, nel capoluogo etneo ma in particolare nei paesi della piana di Catania su cerca di fare il punto sull’entità delle perdite soprattutto nel settore agricolo con alberi, campi, ed ettari di terreno andati distrutti da acqua e fango.

In città in particolare si vedono tante buche sull’asfalto, manto stradale rovinato e detriti sui bordi di tante arterie cittadine. Nella notte appena trascorsa intanto ha soffiato il vento, ma le precipitazioni hanno avuto carattere ‘stagionale’ che non hanno dunque creato allarmi ed il sole stamane è ritornato a riaffacciarsi tra le nuvole.

Mi piace: Mi piace Caricamento...