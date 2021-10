Domani a Palermo Conferenza “Blue Sea Land”

Facebook



Domani, mercoledì 20 ottobre, alle ore 10.30, nella Sala Conferenze della Presidenza della Regione Siciliana, in Via Generale Magliocco, 46 a Palermo, si terrà la conferenza stampa della X edizione di Blue Sea Land, Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente.

Prenderanno parte alla Conferenza il Dirigente generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali della Regione Siciliana Maurizio Cimino e l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Mazara del Vallo Pietro D’Angelo, per i saluti introduttivi. Interverranno il presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu Nino Carlino e l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana Toni Scilla.

Blue Sea Land ha sempre avuto l’obiettivo di sviluppare cooperazioni scientifiche ed economiche tra numerosi Paesi partendo dal Mediterraneo e giungendo ai Paesi bagnati dall’Oceano Indiano.

La manifestazione, che si svolgerà dal 27 al 31 ottobre, prevederà una serie di convegni, tavole rotonde, cooking show in diversi luoghi istituzionali della città di Mazara del Vallo. Il tutto sarà in presenza ma visibile anche in versione online su www.bluesealand.org. Esponenti del mondo diplomatico, politico e accademico, rappresentanti della società civile, delle istituzioni, dei media e delle imprese affronteranno il tema centrale che fa da filo conduttore a tutto il Festival “Il Mediterraneo é uno:scelte sostenibili per la ripartenza”.

Un confronto sulle relazioni tra i Paesi e sui grandi temi della Blue Economy a livelli internazionali.

