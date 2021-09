“Polpette in Festival” a San Gregorio di Catania dal 10 al 12 settembre

Facebook



Da venerdì 10 a domenica 12 settembre, in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania, la terza edizione di “Polpette in Festival”, un viaggio del gusto attraverso le polpette, il comfort food per eccellenza declinate in oltre cinquanta ricette.

“Alcune tra le migliori realtà culinarie con più di cinquanta proposte, birre artigianali e vini del territorio da abbinare – dichiara Francesco Chittari, organizzatore di Polpette in festival – sono gli ingredienti di questa terza edizione”.

“Tondeggianti, fritte o al forno, arrostite o fredde, di carne, pesce e verdure o dolci: abbiamo sicuramente una polpetta che fa al caso vostro. La polpetta, oltre che un piatto, nella nostra idea – spiega Francesco Chittari – sono qualcosa in più, una vera e propria filosofia: la polpetta è il comfortfood per eccellenza che di ingredienti diversi ne fa un tutt’uno regalando un’esperienza di gusto unica. La polpette è presente in tutte le tradizioni culinarie e viene declinate davvero in tutti i modi”.

“In alcune ricette di polpette – prosegue Francesco Chittari – vengono riciclati ingredienti in una logica anti-spreco o, a ingredienti cucinati, viene data una nuova forma e una cottura che ne trasforma il sapore e crea un nuovo piatto. La polpette è evoluzione e rivoluzione”.

“Dopo lo stop della pandemia, abbiamo deciso di riportare in piazza Immacolata – continua Francesco Chittari – nuove ricette che vanno dalla tradizionale polpetta della domenica alle ricette insolite frutto dalla creatività degli Chef pianificando con il Comune di San Gregorio e gli organi di pubblica sicurezza l’edizione 2021”. A partecipare lo Chef Gigi Vitale del GG Bistrot con ricette di polpette ispirate ai primi tradizionali romani, le ricette di pesce di Anchovy fishbar, le tradizionali catanesi di Francesco Briganti, le polpette di riso di Risottiamo, le proposte della scuola Mydà con Sara Torre e Laura Tornabè, la Friggitoria dei Nebrodi con proposta a valorizzare le eccellenze del territorio, La Maialata con Attilio e Claudia e le loro polpette in diverse declinazioni di carni, le proposte dolci della pasticceria Chocofusion.

“Non solo polpette – continua Gaetano Fatuzzo, presidente di BeerSicilia- alle ricette degli Chef abbineremo le birre artigianali selezionate da Civico Maltato che insieme ai vini di Cantine Nicosia e i distillati di Distilleria Belfiore accompagneranno le degustazioni”.

In questa edizione nessun concerto live. “A causa della situazione pandemica in corso abbiamo dovuto rimodulare l’evento: in accordo con le istituzioni locali – sottolinea Gaetano Fatuzzo – abbiamo aumentato gli spazi, circoscritto l’area e gli ingressi saranno contingentati e riservati ai possessori di green-pass o tampone nelle 48 ore”.

Appuntamento da venerdì 10 a domenica 12 settembre, in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania per la terza “Polpette in Festival”.

