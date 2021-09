VII° Festival Verghiano: da Mastro Don Gesualdo al Premio Verga

Facebook



Tutto pronto per la VII° Edizione del Festival Verghiano, evento ufficiale dedicato al celebre scrittore Giovanni Verga, divenuto tradizionale appuntamento per tanti appassionati.

La nuova edizione supportata dal Parlamento Europeo, Comune di Ragusa, Regione Sicilia, La Dante, Polo Universitario di Ragusa, Assemblea Regionale e prodotta dalla Dreamworld Pictures celebra per l’anno corrente, un particolare avvenimento : l’anteprima nazionale del Mastro Don Gesualdo – in scena il 15 settembre al Castello di Donnafugata – , e il Premio Verga assegnato alla bravissima Lidia Alfonsi, nota interprete di Bianca Trao nel Capolavoro televisivo di Giacomo Vaccari con l’indimenticabile Enrico Maria Salerno. Un riconoscimento che segna uno storico momento creando una connessione culturale con la città di Parma, attuale Capitale della cultura italiana. La pièce, scritta e diretta dal regista Lorenzo Muscoso, è una rilettura interpretata con forte sentimento dall’attore Alessandro Sparacino, ripercorre quella fu l’ascesa dell’uomo e i rapporti sociali con comunità paesana, e in quel difficile e doloroso dialogo che intrattenne con Bianca, Diodata e la figlia Isabella. Un dramma complesso accompagnato dalle sonorità dei del duo Bellamorea e del percussionista Franco Barresi, che si sviluppa attorno al tema delle relazioni affettive e quella incomunicabilità che spesso ne determina l’incomprensione e disagio.

Per quanto si racconti una Sicilia arcaica, le narrazione si realizza annullando i tempi e rendendola, tristemente attuale. Da qui la scelta simbolica di rappresentare il romanzo attraverso un orologio da tasca. Nella stessa giornata sarà altresì presentato la Collana di Poesie e detti siciliani del Maestro Luciano Busacca, uno degli ultimi cantastorie isolani, molto apprezzato dalla gente, e contraddistinto per le qualità artistiche. Infine, in collaborazione con CAI e AGRS saranno proposti due appuntamenti uno il 26 settembre e l’altro il 3 ottobre, che porteranno il pubblico alla scoperta della Cava Gonfalone a Ragusa, dove sarà infine allestito uno spettacolo verghiano.

