Ultime Covid Italia: 24 decessi e 6.599 nuovi casi. In Sicilia 9 vittime

Sono 6.599 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 6 agosto 2021 secondo i dati, regione per regione, del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 244.657 tamponi con un tasso positività al 2,7%. Sono 40 in più i ricoverati con sintomi, 2.449 in totale. Nove in più le terapie intensive occupate per un totale di 277.

IN SICILIA. Altre nove vittime e 789 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime sale a 5.076. I tamponi effettuati sono stati 14.547, il tasso di positività è del 5,42%.

