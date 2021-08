“Eventi in rete”: cultura e spettacolo in sei Comuni del Siracusano

Facebook



Shares

Venti appuntamenti circa dislocati in sei Comuni diversi del Siracusano in un solo mese, quello di agosto. Un calendario di appuntamenti imponente, vario che mette insieme mostre, spettacoli musicali, cene sociali, presentazioni di libri e “viaggi” alla scoperta di antichi mestieri, tradizioni, monumenti e palazzi storici del territorio degli Iblei.

È “Eventi in rete”, la rassegna creata dalla Rete dei musei iblei, che fonde e confonde peculiarità e unicità dei diversi musei in un unico grande Ecomuseo, dove ad agosto – per continuare poi anche a settembre e anche in altri Comuni – residenti e turisti possono contare su una serie di iniziative artistiche e culturali concentrate in un fazzoletto di terra unico.

Il cartellone di eventi è stato aperto, il 3 agosto, dalla presentazione a Canicattini Bagni dell’ultimo libro di Paolino Uccello, etnoantropologo, guida naturalistica, formatore, documentarista, presidente del Museo Tempo del Comune di Canicattini Bagni nonché del Sistema Rete dei musei iblei. “Majaria. La Sicilia della magia e dei misteri” il titolo del libro, edito da Xiridia, attraverso cui l’autore accompagna chi legge alla scoperta, e alla riscoperta, della bellezza racchiusa nella natura e nella sua interpretazione da parte degli uomini sin dall’antichità. Ma quella a Canicattini Bagni è stata soltanto una, la prima, delle presentazioni del libro di Paolino Uccello, che sarà replicata in altri centri della Rete dei musei iblei assieme a tanti altri eventi in cartellone.

Poi è stata la volta dell’inaugurazione, a Noto il 5 e a Palazzolo Acreide il 6 agosto, di Born in Italy – Travel and Joy, ambizioso progetto culturale, ideato da Federica Borghi e Alessia Montani e realizzato da M’AMA.ART e Icons Productions in collaborazione con Sistema Museale Iblei e Museo dell’Anima, con il patrocinio del ministero dello Sviluppo economico. Una mostra dove dialogano arte contemporanea, memoria storica, tradizioni culturali e rispetto e riscoperta delle antiche colture locali.

Spiegano Paolino Uccello e Cetty Bruno, rispettivamente presidente e direttrice della Rete dei musei iblei: “La realizzazione di questo primo calendario rappresenta l’impegno di un territorio che si muove insieme mettendo in rete la parte più viva e attiva della nostra terra, i musei, non vecchie “cantine” dove si trovano resti di un passato che non ci appartiene più ma vere e proprie agenzie sociali e culturali che parlano ancora al presente. Un’attività frutto di una virtuosa sinergia tra pubblico e privato promossa dal direttivo dell’associazione Rete dei musei iblei, in stretta collaborazione con tutti i direttori dei musei e i sindaci, perché forte è la convinzione che il nostro straordinario patrimonio culturale rappresenti un eccezionale volano per lo sviluppo economico del territorio”.

Di seguito gli appuntamenti del mese di agosto:

07 Agosto

Spettacolo musicale “Bluse sex machine”

ore 21,00 Piazza Matrice – Cassaro

9-10-11 Agosto

Manifestazione artistico – culturale

“Armonie Liberty”

Piazza XX Settembre n. 132 – Canicattini Bagni

09 /08 ore 19.00 – “Il liberty in testa. Dalla pietra alle acconciature”

concorso per parrucchieri ispirati ai volti liberty

10/08 ore 19.00 – Inaugurazione della mostra

“Lo Scalpellino e la sua musa – donne reali e miti estetici”

11/08 Itinerario tematico per le vie del centro

ore 19,00 partenza da Piazza XX Settembre

12 Agosto

Realizzazione ed esposizione di opere Estemporanee

“Canicattini dall’Etna al mare”

ore 18.30 C.da della Vera Croce – Canicattini Bagni

rESTATEACASSARO – Spettacolo musicale “Cheryl Lomanto Quartet”

ore 21.00 Piazza Matrice – Cassaro

14 Agosto

Presentazione letteraria

Majaria. La Sicilia della magia e dei misteri di Paolino Uccello (Ed. Xiridia)

ore 18.30 – Parco dell’Anima – Zahir Country House – C.da Bucachemi – Noto

16 Agosto

Presentazione letteraria

Majaria. La Sicilia della magia e dei misteri di Paolino Uccello (Ed. Xiridia)

ore 18.30 – Museo dell’Anima – Via Spadaro n. 2 – Palazzolo Acreide

Mostra delle Opere dell’Estemporanea presso le sale del Museo TEMPO – Canicattini Bagni

Dal 16 al 23 agosto – Canicattini Bagni

Escursioni naturalistiche mattutine o pomeridiane a cura del Museo TEMPO

17 Agosto

rESTATEACASSARO – The Brothers – Spettacolo musicale

Ore 21.00 Area di protezione Civile – Cassaro

27 Agosto

Presentazione letteraria

Majaria. La Sicilia della magia e dei misteri di Paolino Uccello (Ed. Xiridia)

ore 18:30 – P.zza Umberto I – Floridia

28 Agosto

rESTATEACASSARO – Spettacolo di animazione e magia “Loris e Lucilla”

ore 21.00 Piazza Matrice – Cassaro

30 Agosto

Conversazioni di Archeologia

“Tracce di passato” – Alla ricerca del genius loci

Ore 19,00 – Castello di Buccheri

Nella foto, il Castello di Buccheri

Mi piace: Mi piace Caricamento...