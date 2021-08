Maxi piantagione di marijuana sequestrata nel palermitano

Facebook



Un’estesa piantagione di marijuana nascosta tra la vegetazione è stata sequestrata dalla Guardia di finanza a Carini, nel Palermitano. La coltivazione è stata individuata grazie a una ricognizione della sezione Area delle Fiamme gialle in una zona boscosa e impervia. Le piante, oltre 260 e alte più di due metri, erano pronte per essere raccolte per la successiva essiccazione e immissione sul mercato illegale che anima la movida estiva.

Il terreno utilizzato per l’illecita coltivazione si estendeva per circa 7 are ed era provvisto di un sistema di irrigazione automatico che prelevava l’acqua da un limitrofo pozzo idrico. Trovati anche numerosi flaconi di fertilizzante.

Per un 42enne con precedenti specifici, ritenuto responsabile della coltivazione del terreno da anni in abbandono, è scattata la denuncia. La droga, il terreno e i prodotti chimici utilizzati per la coltivazione sono stati sequestrati.

Al termine del ciclo produttivo e del processo di essiccazione le piante avrebbero consentito di immettere nelle piazze di spaccio oltre 120 chili di marijuana con introiti per oltre 350.000 euro.

