Ondate di gran calore in Sicilia: pre-allerta rischio incendi

Prosegue l’ondata di calore che in queste ore sta interessando tutta la Sicilia. Per domani, giovedì 29 luglio, la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di pre-allerta per il rischio incendi, con una particolare attenzione nelle province di Catania e Enna.

Allerta anche per le ondate di calore: domani le temperature percepite a Palermo, Messina e Catania oscilleranno tra i 36 e i 38 gradi. Allerta rossa invece venerdì 30 luglio sulla città di Palermo con temperature massime percepite fino a 38 gradi.

