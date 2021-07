Euro 2020: sì ai maxi schermi nei pubblici esercizi

Facebook



Shares

Un bel risultato per i gestori dei pubblici esercizi in possesso di concessione di suolo pubblico e di abbonamento televisivo commerciale, l’autorizzazione a collocare all’interno dell’area pubblica loro assegnata, schermi e/o maxi schermi, nei giorni e negli orari in cui si disputano gli incontri di calcio valevoli per il campionato UEFA EURO 2020, posizionando i monitor rivolti verso gli avventori seduti ai tavoli e precludendo in tal modo la visione ad altre eventuali persone che possono stazionare nelle vicinanze dei locali creando assembramenti. L’autorizzazione arriva dalla Direzione “Sviluppo Attività Produttive – SUAP – Ufficio Tutela del Consumatore” con il parere positivo dell’assessore al ramo, nel quadro delle attività di promozione turistico culturale della città ed in sinergia con il comparto della ristorazione, per offrire la più ampia possibilità di fruizione della città, offrendo ai cittadini ed ai turisti la possibilità di trascorrere la serata in modo ameno, anche attraverso attività di intrattenimento culturale.

“Un grande lavoro di concertazione che la nostra associazione ha avviato con l’amministrazione comunale – commenta soddisfatto il presidente provinciale della FIPE Confcommercio Catania Dario Pistorio – In un momento difficile come quello che le nostre attività stanno vivendo iniziative del genere sono un sostegno per gli imprenditori e un incentivo per gli avventori”. I gestori dei pubblici esercizi, titolari di concessione di suolo pubblico, sono tenuti a garantire il rispetto degli orari e delle dimensioni di occupazione del suolo pubblico assegnate, in modo da assicurare: il transito dei mezzi di soccorso e di vigilanza; il libero ed incondizionato accesso dei residenti alle proprie abitazioni od ai garage e la piena fruibilità degli ingressi e delle vetrine degli altri esercizi commerciali, salvo espresso assenso di quest’ultimi, nonché la piena disponibilità degli stalli riservati ai diversamente abili; il rispetto dei valori limite di immissioni sonore nell’ambiente e degli orari stabiliti, e segnatamente: 65 dB (A) fino alle ore 22,00 e 55 dB dalle ore 22,00 fino alla conclusione degli incontri di calcio e comunque non oltre le ore 00,30; ogni accorgimento utile ad evitare qualsiasi forma di assembramento nelle immediate vicinanze del locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...