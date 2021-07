Attività notturna Etna: chiuso per cenere vulcanica l’aeroporto di Catania

Facebook



L’Etna non si calma e anche in “notturna” fa sentire la sua presenza: forti le emissioni di cenere che hanno coperto non solo i paesi pedemontani, ma hanno raggiunta anche il capoluogo e l’aeroporto di Fontanarossa.

La società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato, infatt, che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di copiosa cenere vulcanica, la pista è al momento chiusa. Nessun volo potrà quindi atterrare o decollare fino alle ore 10:30 (salvo aggiornamenti).

Le operazioni di pulizia e bonifica sono in corso già da questa notte.

