CIA Sicilia Orientale, Giosuè Catania nominato commissario facenti funzioni presidente

Cia Sicilia Orientale, il coordinatore di Giunta Giosuè Catania nominato Commissario nella funzione di presidente

Giosuè Catania è stato nominato Commissario nella funzione di Presidente della CIA Sicilia Orientale. Una fase transitoria che lo vedrà governare l’organizzazione.

Già coordinatore di Giunta, con una lunga esperienza ai vertici dell’Organizzazione della Sicilia Orientale annoverata tra le più prestigiose del sistema Confederale Nazionale, Giosuè Catania avrà il compito di guidare la CIA, in un momento di grande difficoltà del comparto agricolo, stretto nella morsa della perdurante siccità e di una carenza di risorse idrica senza precedenti, a causa anche dei lunghi anni di mancata programmazione degli interventi da parte dei Governi Regionale e Nazionale.

Giosuè Catania è consapevole di far parte di una compagine forte dal punto di vista della rappresentanza politica e di un quadro diffuso di dipendenti e tecnici altamente qualificati nei servizi resi alle imprese agricole in tutto il territorio della CIA Sicilia orientale.

“Nel pieno della condivisione sulle scelte organizzative e politiche – afferma Giosuè Catania – è mia intenzione imprimere, con il contributo di tutti, quella marcia in più necessaria per passare ad una fase di rinnovamento e rafforzamento dell’organizzazione, in cui giovani e donne possano esprimere il meglio delle proprie consolidate qualità , in un’ottica di modernizzazione del sistema”.

La Cia Sicilia Orientale è presente nelle province di Catania e Messina, con sedi operative nella maggior parte dei comuni, impegnata a perseguire una politica unitaria per la difesa del reddito delle imprese e per la valorizzazione del grande patrimonio produttivo e territoriale della nostra Regione.

