In Sicilia da domani nuova Zona rossa a Gratteri

Facebook



Shares

Una nuova ‘zona rossa’ in Sicilia, a Gratteri, in provincia di Palermo. Lo prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che avrà efficacia a partire da domani fino a giovedì 17 giugno compreso. Il provvedimento è stato assunto sentito il sindaco e in seguito alla relazione dell’Asp territoriale, che ha evidenziato un considerevole aumento di soggetti positivi al Covid.

Mi piace: Mi piace Caricamento...