Salvini/Gregoretti: domani decisione Gup Catania

Arriverà domani, con ogni probabilità entro il primo pomeriggio, la decisione del gup di Catania che dovrà decidere se l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini dovrà andare a processo per sequestro di persona per la nave Gregoretti oppure dichiarare il non luogo a procedere. Il Presidente dei Giudici per le udienze preliminari Nunzio Sarpietro, dopo una breve udienza per le eventuali repliche del pm, si ritirerà in camera di consiglio e poi leggerà la decisione nell’aula bunker del carcere di Bicocca. Salvini è accusato di avere tenuto, nel luglio del 2019, per diversi giorni, 131 migranti a bordo dalla nave della Guardia costiera ‘Gregoretti’. Il Gup potrebbe anche disporre un’ulteriore fase istruttoria. Salvini verrà, come annunciato in compagnia della sua legale, l’avvocata Giulia Bongiorno.

