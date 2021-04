Palermo verso “zona rossa” Covid, con metà nuovi casi in Sicilia

Facebook



Shares

E’ attesa nella giornata di oggi la decisione, ormai quasi certa, di dichiarare Palermo zona rossa. Ieri la Sicilia ha registrato 909 nuovi contagi e di questi 597 registrati nella provincia di Palermo.

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha sottolineato ieri che “i parametri per dichiarare la zona rossa non sono ancora stati raggiunti” ma non ha escludo l’adozione del provvedimento “quale utile misura preventiva per evitare il picco dei positivi”. Nell’attesa, il governatore ha passato la palla al sindaco Leoluca Orlando che “può, nel frattempo, se lo ritiene, assumere iniziative restrittive anche sul fronte scolastico”.

Dal canto suo, il primo cittadino, sempre nella serata di ieri, in una nota inviata fra gli altri al ministro della Salute, al presidente della Regione e al prefetto, ha ribadito di non aver ricevuto “alcun dato numerico aggiornato” e ha comunque chiesto “la urgente adozione di ogni provvedimento quanto più restrittivo possibile volto alla prevenzione di ulteriore diffusione di contagi e quindi all’alleggerimento della pressione complessiva sul sistema sanitario regionale”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...