Donna kamikaze: in Francia sventato attentato jihadista

Facebook



Shares

E’ stato sventato in Francia un attentato kamikaze in una chiesa, dove una donna associata allo Stato Islamico (Isis) voleva farsi saltare in aria.

Lo riferisce la Direzione generale di sorveglianza territoriale del Marocco, spiegando di aver fornito ”informazioni fondamentali alla Francia su una donna francese di origini marocchine che stava progettando un attacco terroristico in una chiesa”. La notizia, resa nota oggi sui media marocchini, fa riferimento a fatti avvenuti tra la notte del 3 e del 4 aprile.

Il portavoce dell’autorità di sorveglianza marocchina ha sottolineato l’impegno di Rabat nella cooperazione internazionale e nella lotta contro i gruppi terroristici, per la creazione di pace e stabilità in entrambi i Paesi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...